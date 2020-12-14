Попова назвала дату появления нулевого пациента с COVID-19 в Росиии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом пациенте, заразившимся коронаиврусом в России пациента.

"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

При этом она отметила, что первые три человека, приехавшие из Китая с коронавирусом, не дали распространения инфекции.

Попова такхе заявила, что значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет.

"Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - рассказала она журналистам.

Глава Роспотребнадзора отметила, что ученые тщательным образом следят за ситуацией и ни одно изменение вируса ученые не пропускают.

Также в фильме представлено мнение директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который отметил, что первых людей, инфицированных новой болезнью, могло быть несколько.

Он отметил, что выявление нулевого пациента очень важно. Ученые должны понимать происхождение вируса, чтобы разрабатывать лекарства.

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. То, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он.

Райан подчеркнул, что специалисты с точностью не могут сказать до сих пор что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда. При этом он акцинтировал внимание на том, что «были случаи, предвосхищающие события на рынке в Ухане».

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время пандемии в мире инфекцией заразилось свыше 68 миллионов человек.