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Дональд Трамп пока не планирует прививаться от коронавируса

Президент США отметил, что прививку сделают сотрудники Белого дома
Анастасия РЫШКОВА
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Дональд Трамп пока не планирует прививаться от коронавируса.

Дональд Трамп пока не планирует прививаться от коронавируса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не собирается делать прививку от коронавируса, но отметил, что ее получат работники Белого дома.

"Я попросил сделать такую корректировку. Я не планирую сделать прививку, но жду возможности сделать это в подходящее время", - написал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что главе Белого дома и приближенным к нему лицам предложат сделать прививку от коронавируса в ближайшие дни. Вакцинация может начаться уже в понедельник.

Напомним, что сам Дональд Трамп перенес коронавирусную инфекцию осенью этого года. О том, что тесты на коронавирус у него и его супруги Меланьи Трамп оказались положительными, сообщил сам президент в социальной сети. Спустя несколько недель поступило сообщение, что президент здоров и находится вне опасности.

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