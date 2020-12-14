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Врач назвал простой способ избавиться от похмелья

Он отметил, что лекарственных средств от этого недуга не существует
Анастасия РЫШКОВА
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Назван простой способ избавиться от похмелья.

Назван простой способ избавиться от похмелья.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап рассказал, как избавиться от похмелья.

"Очень будет хорошо и необходимо попить воды — обязательно. Обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно", — сказал врач в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" .

Он отметил, что лекарственных средств от похмелья не существует, а снять сильные симптомы помогут только специальной терапией.

"Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови", — пояснил медик.

Но Юрий Сиволап отметил, что этот метод применяется только в крайнем случае - близком к состоянию комы алкогольного отравления.