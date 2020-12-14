Что важно успеть сделать в день кармического солнечного затмения 14 декабря, совет астролога

Что нужно сделать в день кармического солнечного затмения 14 декабря, совет астролога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 декабря жители планеты смогут наблюдать солнечное затмение. Луна полностью перекроет Солнце от Земли. В России увидеть уникальное природное явление не получится, так как зимой в это время уже наступают сумерки.

Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 мск. Отмечается, что при полном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Несмотря на то, что рассмотреть последнее затмение 2020 года жителям России не удастся, это событие интересно не только для любителей астрономии, но и для всего населения планеты. Оно носит кармический характер, уверена астролог Алена Никольская.

Все, что люди делают 13,14 и 15 декабря будет влиять на их последующую жизнь 2,5 года. Помимо этого, с середины декабря запустится определенный цикл, который будет длиться 18 лет и позволит существенно изменить жизнь.

– Чтобы перемены были позитивными, вспомните всех тех людей, на кого вы обижались или кому вы высказывали какие-то претензии. Нужно отпустить негативные мысли, чтобы последующие 18 лет жить легко, не тащить за собой груз нереализованных эмоций и проблем, - советует астролог в беседе с Пятым каналом.

14 декабря стоит вспомнить всех, кого хотели поблагодарить за что-то. Если есть возможность – позвоните, нет, просто мысленно обратитесь к ним.

Есть еще один интересный совет, который позволит реализовать «хотелки». Нужно выбрать вещь, которая особенно привлекает ваше внимание. Это может быть все что угодно — от картины на стене до дивана или шкафа.

- Подойдите и наговорите все свои мечты и «хотелки», чтобы они исполнились в самое ближайшее время. Продумайте три простых шага на ближайшие 72 часа, которые приблизят вас к цели. Непременно сделайте эти шаги, - советует Никольская.

Кстати, небесное явление будет по-разному влиять на людей. Рожденных под знаком Близнецов, Стрельца и Водолея ждут очень серьезные изменения.

Ракам, Козерогам и Скорпионам затмение сулит невероятные перемены в плане карьеры, которые выведут на новый уровень.

А всем остальным знакам стоит сделать упор на сферу общения. Высока вероятность того, что многие люди из окружения по разным причинам скоро уйдут. Но не стоит цепляться за прошлое, нужно просто отпустить тех, кого необходимо.

Астропсихолог Инга Лозанчич напомнила, что мысли материальны, нужно стараться держать голову в чистоте и позитиве.

- Стоит настроиться и запустить свою персональную программу, увидеть перед собой перспективу, будущую жизнь, год и четко сформулировать намерения. Нужны сознательные, четкие, компактные установки, которые на энергии затмения приобретут вид активатора будущего, - объяснила Лозанчич в беседе с ФАН.