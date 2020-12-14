В посольстве РФ в США назвали безосновательными попытки обвинить Россию в кибератаках

Посольство РФ назвало безосновательными попытки СМИ США обвинить Россию в кибератаках. Фото: ТАСС/ Анатолий Бочинин.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали нападки американских СМИ на Россию безосновательными. Так, РФ обвиняют в хакерских нападках на органы государственной власти США.

"Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами, - отметили российские дипломаты. - Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - говорится в сообщении.

В дипмиссии напомнили об инициативе, выдвинутой президентом Владимиром Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

Ранее пресс-служба Министерства торговли США подтвердила ТАСС информацию о взломе компьютерной сети находящегося в его структуре Национального управления по телекоммуникациям и информации. Позднее The Washington Post со ссылкой на свои источники заявило, что за кибератаками стоят российские хакеры. Расследованием занимается ФБР.

Ранее в конгрессе США выдвигали предложение создать закон против российских хакеров.