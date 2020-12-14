На юге и востоке России появятся новые загоризонтные РЛС. Фото: ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев.

В России сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки

Генерал-майор Андрей Кобан заявил, что радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки.

"В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции ["Контейнер"] позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне. А также, что аналоги РЛС "Контейнер" имеются в вооружении армий США, Великобритании, Франции, Китая, и Австралии. Он заявил, что отличием систем России от остальных стран является их способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию.

РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер" заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Система способна производить разведку летательных аппаратов более чем на 1 500 км от границы и различных высотах.

Летом 2020 года иностранные самолеты-разведчики много раз пытались произвести разведку вдоль росийских границ РФ, но были выявлены радиолокационными системами и встречены российскими экипажами.