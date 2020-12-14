Эксперт спрогнозировал падение доллара до 65 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что доллар упадет до 65 рублей.

Он отметил, что рубль может укрепить позиции, и 2021 год станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество, сообщает РИА Новости.

«Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю», — отметил Стин Якобсен.

Он считает, что в перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей.

Ранее аналитики разошлись во мнении о том, что произойдет с долларом в ближайшее время. Некоторые из них считают, что доллар снова поднимется до 80 рублей, другие прогнозируют резкое снижение американской валюты и укрепление рубля на мировом рынке.

Якобсен отметил, что в данный момент значимость доллара «очень переоценена», но заключил, что с курсом может произойти «все что угодно».