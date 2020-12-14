Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк Фото: Роскосмос.

В понедельник, 14 декабря, космические войска ВКС России провели испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве второй в истории пуск ракеты «Ангара-А5» состоялся в 08:50 по московскому времени в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту, которая около 36 тысяч километров, будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.

В министерстве добавили, что ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя.

«Она летает, черт возьми!!!» - отметил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя в Twitter пуск ракеты-носителя.

Новый пуск стал вторым стартом «Ангары-А5» в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков. Первый состоялся шесть лет назад в декабре 2014 года. В период реализации второй части программы ракеты-носитель должен будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.