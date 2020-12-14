Названы страны Европы с наибольшими расходами на еду Фото: Евгения ГУСЕВА

Казахстан оказался европейским лидером по наибольшей доле расходов на продукт питания в семейном бюджете населения, в то время как жители Люксембурга самую меньшую часть доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов, подсчитавших затраты европейцев на еду на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств.

Как передает РИА Новости, первое место в рейтинге занял Люксембург, жители которого тратят на продукты 8,4 процента своего дохода. Второе и третье место заняли Нидерланды и Великобритания с 10,6 процента расхода. В пятерку лидеров также вошли Ирландия и Германия с 11,5 и 11,7 процента соответственно.

На последнем месте оказался Казахстан, где жители тратят на продукты питания 49,4 процента расходов. Кроме того, свыше 40 процентов расходов на еду уходит также у жителей Молдавии и Украины.

Россия заняла 30 и 31-м месте рейтинга, разделяя их с Черногорией. В прошлом году россияне тратили в среднем на продукты 29,7 процента, что на 0,5 процента меньше, чем годом ранее - в 2018 году