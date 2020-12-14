Аллерголог назвал продукты, от которых на коже может появиться сыпь Фото: EAST NEWS

Аллерголог поделился, какие проблемы могут подстерегать россиян в новогодние праздники. Зачастую на теле может появляться сыпь, которую принимают за пищевую аллергию. Однако это псевдоаллергическая реакция. Справиться с ней проще, чем с настоящей аллергией.

Какие именно продукты могут вызывать проблемы, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Подобные реакции связаны с употреблением продуктов, в составе которых имеется особое вещество – гистамин. Это шоколад, какао, зеленый горошек, арахис, сыр тофу, нут, фасоль, соя, кофе. Псевдоаллергическую реакцию может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки.

- Его провоцируют специи, пряности, маринады, консерванты, красители, газировка,- пояснил ridus.ru аллерголог.

С осторожностью стоит относиться к рыбным продуктам, селедке под шубой, бутербродам с красной икрой, нарезкой из разных сортов рыб. Часто полуфабрикаты в магазинах не первой свежести, что тоже вызывает реакцию организма.

- Некачественная рыба в больших количествах вызывает интоксикацию организма и на коже появляется сыпь, - отмечает Болибок.

Аналогичную реакцию могут вызвать хлебопекарные дрожжи. В сочетании с мясными продуктами они вызывают отрицательные реакции. Если съесть одну котлетку с хлебом ничего не будет, а вот если на столе их тазик и каравай сдобного хлеба, то на утро явятся последствия.

- Из алкогольных продуктов хуже всего — это шампанское, пиво, квас. Они самые провокаторы, - заключил врач.