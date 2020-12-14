Причина смерти Джон Ле Карре: автор шпионских детективов умер от пневмонии

Джон ле Карре Фото: REUTERS

В возрасте 90 лет из жизни ушел британский писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре. Причину смерти назвал его литературный агент Джонни Геллер, по словам которого писатель умер от пневмонии, не связанной с коронавирусной инфекцией.

«Он бесспорный гигант английской литературы, рассказавший об эре холодной войны и бесстрашно говоривший правду власть имущим», - приводит ВВС слова литературного агента.

«Известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни … в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Ему было 89 лет», - отмечается в сообщении, которое распространило, представлявшее интересы писателя литературное агентство Curtis Brown.

Как писал сайт kp.ru, Джон ле Карре шел из жизни в субботу, 12 декабря. За свою полувековую писательскую деятельность он опубликовал 22 романа, которые были переведены на 36 языков мира, в том числе русский. Среди них «Убийство по-джентльменски», «Шпион, выйди вон!», «Шпион, пришедший с холода», «Русский дом» и другие.