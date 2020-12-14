В России за сутки выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 27 328 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. Таким образом, по состоянию на понедельник, 14 декабря 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 124 797 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленным данным, за минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5874. В тройке лидеров остаются Санкт-Петербурге (3771) и Московская область (1484).

Среди новых заболевших 18,9 процентов переносят болезнь без каких-либо симптомов. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 450 летальных исходов, а выздоровело 18 562 человека

За весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 47 391 заболевших, всего вылечились уже 2 124 797 пациента, что составляет 79,2 процента от всех инфицированных в России.