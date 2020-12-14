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Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку

Качественная «новогодняя красавица» может прослужить больше 10 лет при правильном уходе
Анастасия РЫШКОВА
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Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку.

Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскачетве дали совет по выбору елки. Специалисты отметили, что качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет.

Лучше всего держать искусственную елку в прохладном сухом и темном помещении, чтобы ветви не потеряли цвет.

Если выбор пал на искусственную елку, то проверить ее качество можно, проведя рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре.

Специалисты советуют обратить внимание на ветки и корпус. На них не должно быть трещин и выпирающих железных частей. Также не стоит покупать главный атрибут новогоднего праздника, который был произведен несколько лет назад.

Чтобы смягчить материал и продлить елке жизнь, эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла.

В Роскачестве призывают обратить внимание и на состав. Если в нем есть резина, то нужно учитывать, что она легко воспламеняется и с такой елкой нужно быть очень осторожными.

Ранее эксперты дали совет по выбору шампанского. Специалисты рекомендовали обратить внимание на продукт российского производства.