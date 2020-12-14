Психолог назвала девять правил, которые помогут ввернуться в рабочий ритм после праздников Фото: Елена КАРЛИНА

Новогодние каникулы – это маленький отпуск, и чтобы вернуться к работе, нужно приложить некоторые усилия. Многим знакомо состояние, когда настроиться на рабочий лад никак не получается.

Психолог Наталья Малышева в беседе с ФАН дала рекомендации, которые помогут приступить к продуктивной трудовой деятельности.

Правило первое: последний день отдыха стоит голодать. Жирная и обильная пища расслабляет, снижает активность головного мозга. Поэтому стоит себя в чувство разгрузочным днем.

Правило второе: посмотрите мотивационные фильмы, почитайте соответствующие книги.

Правило третье: соблюдайте распорядок дня. За три дня до выхода на работу вернитесь в привычный график сна и бодрствования.

Правило четвертое: оказавшись на работе выполняйте сначала самые неотложные дела, затем по степени важности. Так можно избежать переутомления в первый рабочий день.

Правило пятое: наведите порядок на рабочем месте. Выбросите все старое и ненужное ( магнитики, календари и пр.хлам), купите новые канцелярские принадлежности. Можно сменить их цветовую гамму, это сохранит ощущение новизны.

Правило шестое: чайная церемония на работе – это отдельная история. Замените кружку.

Правило седьмое: делитесь с коллегами только приятными моментами прошедших праздников. Старайтесь не обсуждать свои планы. Создайте некую мечтательную интригу вокруг своей персоны.

Правило восьмое: создайте себе новый имидж, купите новые наряды. Это гарантирует комплименты и хорошее настроение.

Правило девятое: если на работе был конфликт, то самое время его исправить.

Сделайте первый шаг. Начните разговор с маленького презента и слов: «Между нами было недопонимание, хочу, чтобы это осталось в прошлом».

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