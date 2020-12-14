Иммунолог считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу Фото: REUTERS

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. По его словам, это являлось целью для системы здравоохранения, однако окончательно распространение COVID-19 остановится только после того, как с новой инфекцией проконтактируют около 70 процентов населения, именно тогда «начнется торможение, и с этого плато будет спуск».

«Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения», - приводит РИА Новости уточнение эксперта

Жемчугов заявил, что для учета количества свободных коек, проведенных тестов и умерших. Он отметил, что если цифры будут примерно одинаковы на протяжении нескольких дней, то можно будет говорить не только о плато, но и о положительной динамике борьбы с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 14 декабря, в России за сутки выявили 27 328 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 2 124 797. Всего вылечились уже 2 124 797 пациента, что составляет 79,2 процента от всех инфицированных. Жертвами коронавируса стали 47 391 заболевших