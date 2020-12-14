В России могут увеличить страховые суммы вкладов для семей с детьми

В Госдуме предложили увеличить страховые суммы вкладов для ряда россиян Фото: REUTERS

В Госдуме предложили увеличить страховые суммы по вкладам для семей, у которых есть несовершеннолетние дети. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В своем обращении парламентарий отметил, что на сегодняшний день любой вкладчик, независимо от того, есть у него дети или нет, в случаи наступления страхового случая имеет право на получения 100-процентной компенсации от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

При этом Власов отмечает, что вкладчики с детьми могут использовать денежные средства, как инструмент для содержания ребенка или накопление средств на его будущее, образование и т.д.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части увеличения страховой суммы вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 млн рублей) за каждого несовершеннолетнего ребенка, который находится у него на иждивении на момент наступления страхового случая», — цитирует текст обращения RT.

По мнению депутата, принятие такой меры могло бы стать дополнительной гарантией финансового благополучия семей с детьми, тем более что их поддержка является одним из основных приоритетов государства, передает телеканал «360».