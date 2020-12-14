Иероглиф "мицу" со значением "тесный" стал символом уходящего года в Японии. Фото: скриншот видео.

В Японии выбран иероглиф года. Им стал "мицу" со значением "тесный" в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK.

Выбор иероглифа является в Японии ежегодной традицией. Знак выводит на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятель буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото.

Выбор иероглифа нынешнего года обусловлен противостоянием с коронавирусом.

В Японии на письме применяются китайские иероглифы, которые были заимствованны во времена, когда у японцев еще не было своей письменности.

Китайские иероглифы попали в свое время также в Корею и Вьетнам, но спустя время от них отказались.

Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии уже 25 лет, начиная с 1995 года. Так, в 2018 году японцы выбрали символом уходящего года иероглиф «бедствие», потому как в этот год на страну обрушилось сразу несколько природных стихий, повлекших за собой большие разрушения.