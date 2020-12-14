Эксперт оценил идею заморозки цен на некоторые продукты

Эксперт рассказал, к чему может привести заморозка цен на продукты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В России обсуждаются варианты стабилизации цен на продукты. Не исключено, что с 1 января 2021 года в стране могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что обоснованных причин для такого резкого повышения цен на ряд продуктов в 2020 году на фоне пандемии нет.

«Действительно, нет никаких причин для повышения цен, как не было причин для роста цен и весной этого года. Нельзя допустить стремления необоснованно нажиться на фоне ситуации с пандемией», - цитирует Евтохова «Российская газета».

В связи с этим в Минпромторге, Минсельхозе, Минэкономразвития и ФАС обсудили возможность заморозить цены на базовые продукты с начала нового года. Однако экономисты усомнились в эффективности такой меры. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов напомнил, что в России уже были периоды, когда цены на продукты замораживались, и это дало лишь негативный эффект.

«Это всегда очень плохо для экономики, потому что любое нерыночное регулирование цен приводит к каким-то катаклизмам внутри экономического процесса. Без вариантов, потому что либо есть свободный рынок, либо мы как-то все руками контролируем, но тогда нужно какие-то процессы производства дотировать», — цитирует Шабанова телеканал «360».