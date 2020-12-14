Россияне решили зарабатывать творчеством в период пандемии

Россияне стали зарабатывать творчеством в период пандемию Фото: "КП" Архив

Около половины россиян (47%) пыталась найти источник дополнительного заработка через творческие хобби, четверть стала зарабатывать творчеством в период пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Boosty.to и ResearchMe, имеется в распоряжении у kp.ru.

Согласно результатам исследования, для 60% респондентов творческое хобби является дополнительным источником заработка, а каждый пятый превратил его в основную работу. Более трети опрошенных сообщили, что творчество стало приносить в период пандемии больше денег, чем раньше.

Большая часть респондентов, которые никогда не пытались зарабатывать на своем хобби, объяснили это робостью. Они готовы показать свое творчество только родным и близким, и даже с друзьями готова поделиться лишь половина.

Отмечается, что женщины охотнее рассказывают о плодах своего творчества. Среди них более востребованы казались такие хобби как, написание стихов (47% женщин против 38% мужчин), изготовление украшений (42% против 17%), а также создание одежды (40% против 8%). Среди мужчин наиболее популярны создание видео (39% мужчин против 31% женщин), написание песен (20% против 13%), а также создание компьютерных игр (7% против 2%).

Большинство респондентов назвали хобби не основным источником дохода, а увлечением, которое приносит удовольствие и снижает уровень стресса в период кризиса. Более половины опрошенных сообщили, что намерены уделять творчеству больше времени, если будут введен новый карантин.