В Минсельхозе назвали новые цены на подсолнечное масло в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены производителей на подсолнечное масло в России снизятся до 95 рублей, розничные - до 110 рублей. Такую стоимость назвал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава Минсельхоза также сообщил, что цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 рублей за килограмм, а розничные - до 46 рублей за килограмм.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, соглашения с розничными сетями о снижении цен производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены до воскресенья, 20 декабря.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу о планке колебания цен на социально значимые продукты в 10 процентов, отметив, что это необходимо было сделать раньше. Выполнение соглашения о сдерживании роста цен будет контролировать Федеральная налоговая служба (ФНС).