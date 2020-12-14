Решетников: соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла должны быть заключены до 20 декабря

Решетников заявил, что соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с премьер-министров Михаилом Мишустиным заявил, что соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря 2020 года.

«Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничения розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года», - передает ТАСС слова главы Минэкономразвития.

Ранее президент России Владимир Путин жестко раскритиковал работу Минэкономразвития. Глава государства отметил, что цены на продукты отечественного производства недопустимо высоки. Путин распорядился стабилизировать ситуацию на рынке. Президент подчеркнул, что граждане страны в условиях пандемии не имеют возможности покупать дорогие продукты, так как доходы снизились.