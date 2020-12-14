Путин призвал следить, чтобы в стационар помещали действительно нуждающихся в госпитализации

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо внимательно следить, чтобы в стационар помещались те, кто действительно нуждается в госпитализации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение», - заявил российский лидер в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия»

Путин призвал не допускать случаев, когда, под предлогом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что на начало декабря на амбулаторном лечении в стране находилось 79 процентов пациентов с коронавирусной инфекций, свободны 21 процент из развернутых 276 тысяч коек для больных COVID-19, при этом в 17 регионах свободно менее 5 процентов коек.