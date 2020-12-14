Песков прокомментировал публикацию Sunday Times о Навальном емким английским словом

Песков назвал чушью статью Times о повторной попытке отравить Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию Sunday Times о якобы двух попытках отравить Алексея Навального в России "чушью" (bullshit - англ.) и информационным фейком.

Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, британская газета The Sunday Times выдвинула новую версию отравления российского политика. В публикации сказано, что Алексея Навального пытались отравить второй раз в омской больнице скорой помощи.

Публикация вышла на следующий день после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что Москва готова принять материалы по ситуации с Алексеем Навальным, однако никто их не дает и не объясняет причин.

- Всё-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом... есть такое английское слово bullshit (чушь). Вот это bullshit. Большего не буду говорить, - прокомментировал Дмитрий Песков публикацию британского издания.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Рейс экстренно посадили в Омске, почти двое суток Навальный в состоянии искусственной комы провёл под контролем российских врачей, но затем был транспортирован по инициативе семьи в берлинскую клинику Шарите. После этого правительство ФРГ заявило, что в пробах политика обнаружен яд из группы "Новичок", при этом не предоставив никаких результатов анализов и не ответив ни на один запрос Генпрокуратуры России.