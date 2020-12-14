Мишустин продлил программы поддержки аэропортов и авиакомпаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний, пострадавших от мер, принятых из-за коронавируса.

Кабинет министров выделит около 2 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры аэропортов.

Мишустин отметил, что первые меры поддержки были направлены на самые тяжелые месяцы - с февраля по июль.

«Теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь месяц. При этом будет увеличена и ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавиусных ограничений, а для дальневосточных авиакомпаний станет применяться соответственно дополнительный повышающий коэффициент", - передает слова Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что на стабилизацию работы авиаиндустрии уже выделено 34 миллиардов рублей. Он отметил, что дополнительное субсидирование окажет помощь этому сектору в период коронавируса.

Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру были остановлены авиаперевозки. Российские авиакомпании стали выполнять первые рейсы 1 августа. Для стабилизации ситуации было принято решение снизить цены на полеты. Первыми странами, в которые могли отправиться россияне, стали: Великобритания, Танзания, Турция и Швейцария.