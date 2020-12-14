Названы самые популярные направления у россиян для деловых визитов Фото: Евгения ГУСЕВА

Самыми популярными направлениями у россиян для поездок по бизнесу стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Такие результаты показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Лидером рейтинга стала северная столица России, куда в командировку хотят приехать 16 процентов респондентов. Москва заняла второе место. Столицу с деловым визитом желают посетить 11 процентов. Тройку лидеров замыкает Сочи, куда в поездку по бизнесу хотят направиться пять процентов опрошенных.

Некоторые россияне также сообщили, что хотели бы посетить с деловым визитом Казань, Калининград и Владивосток. Эти города назвали по четыре процента опрошенных.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о самых экологически чистых городах России. Тюмень и Казань вошли в список городов с самой лучшей экологией, а самыми загрязненными городами россияне назвали Тольятти и Рязань