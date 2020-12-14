Путин сообщил о предстоящих международных телефонных разговорах

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 декабря, у президента России Владимира Путина запланированы международные телефонные разговоры. Об этом российский лидер сообщил сам в ходе социального онлайн-форума «Единой России».

«Я, к сожалению, должен буду перейти к другим пунктам своей повестки дня сегодняшней. У меня еще там международные телефонные разговоры», - сказал глава государства, завершая свое участие в мероприятии.

Напомним, на прошлой неделе, 7 декабря, Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер и глава немецкого правительства обсудили работу обеих стран над вакциной от коронавирусной инфекции, а также ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе. В ходе разговора они договорились о дальнейших контактах Минздравов ФРГ и России по вопросу вакцин, а также подчеркнули необходимость подключения специализированных международных структур к работе Центра гуманитарного реагирования.