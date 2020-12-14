"Барселоне" придется биться против "ПСЖ". Фото: REUTERS

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Все игры этой стадии турнира будут сыграны в конце зимы - начале весны 2021 года.

Главное событие по итогам жребия - это битва "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" уже на стадии 1/8 финала соревнований. Первая игра пройдет на поле каталонцев, а ответная - уже в Париже. В 2017 году, напомним, в Испании была сыграна встреча, которая вошла в историю мирового футбола - каталонцы победили 6:1. Отметим, что итальянская "Атланта", за которую играет Алексей Миранчук, будет биться за выход в четвертьфинал турнира с мадридским "Реалом". Первая игра состоится в Италии, ответная - в Испании

Полностью же итоги жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов выглядят следующим образом:

«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Российских клубов в этой стадии турнира, напомним, нет. "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит" завершили свои выступления по итогам матчей в группе. Но зато кубанцы будут играть в плей-офф Лиги Европы - жеребьевка этого турнира пройдет сегодня чуть позже. Они прошли в эту стадию турнира благодаря победе над французским клубом "Ренн".

Даты матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов уже заранее проставлены в календаре УЕФА. Первые поединки - 16, 17, 23 и 24 февраля. Ответные встречи пройдут уже в марте - 9, 10, 16 и 17 числа.

При этом, по итогам первой стадии плей-офф турнира сразу же пройдет жеребьевка до конца розыгрыша. 19 марта 2021 года решится, как будут играть команды в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги Чемпионов 2020/2021 годов.

Финал Лиги Чемпионов сезона 2020/2021, напомним, пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе "Олимпийский".