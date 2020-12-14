Путин рассказал о смысле жизни

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смысл жизни заключается в добрых делах. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия», назвав удовольствие, которое человек получает, помогая другим, одним из важнейших стимулов для самореализации.

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще», - заявил российский лидер, отметив, что работа волонтеров и добровольцев стал востребована сегодня.