Суд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком" и закрыл дело

Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей за нарушение детским хосписом "Дом с маяком" правил хранения и учёта наркосодержащих препаратов, сообщили в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде также сообщили, что рассмотрели протест на постановление Зюзинского районного суда Москвы, в котором детский хоспис "Дом с маяком" признали виновным по статье 6.16 КоАП России.

- Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения, - передаёт ТАСС слова представителей суда.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 10 декабря Зюзинский суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей и признал благотворительное медицинское частное учреждение виновным в "Нарушении правил оборота наркотических средств".

Представители хосписа просили суд ограничиться предупреждением, но суд не нашёл обстоятельств, которые могла бы смягчить наказание.

11 декабря прокуратура Москвы опротестовала решение о штрафе детскому хоспису и потребовало прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения.

Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала в своём Facebook, что суд обвиняет хоспис в том, что "журналы учёта на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учёта не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения".