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Политика

Путин одобрил продление скидки на оплату пошлин через портал госуслуги

Российский лидер объяснил, почему оплата пошли через госуслуги становится почти на треть дешевле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку продления действия скидки в размере 30 процентов на оплату пошлин через портал госуслуг.

Российский лидер отметил, что 30 процентов это немало, напомнив, что в госуслугах с этой скидкой можно оплатить пошлину на водительское удостоверение, получение и продление паспорта, а также получение загранпаспорта и многое другое. По его словам, через госуслуги это становится почти на треть дешевле, потому что «технологически это дешевле делается».

«Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», - отметил глава государства в ходе социального онлайн-форума «Единой России», который состоялся в понедельник, 14 декабря.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о продлении срока действия скидки до 1 января 2023 года.