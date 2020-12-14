ЦБ назвал пять признаков телефонного мошенника

ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России рассказал о пяти признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.

Во-первых, нежданный звонок или SMS незнакомца уже повод насторожиться.

Второй признак, если тема разговора касается денег. Стоит насторожиться, если собеседник настаивает на переводе денег на какой-то безопасный счет и т.п.

Третий признак - это если собеседник предлагает каки-либо скидки и акции, выгодные предложения, которых больше не будет, кредиты и инвестиционные продукты.

Четвертый признак - это если незнакомец пытается любым способом узнать данные вашего счета, банковских карт, при этом оказывает моральное давление.

"Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты", - советует регулятор.

В ЦБ подтвердили, что представители банка действительно могут звонить клиентам, но только в вынужденных случаях, например, когда был произведен перевод крупной суммы.

Пятый признак. Регулятор также предупредил, что мошенники традиционно активизируются в период новогодних праздников. Обмануть могут каждого, поэтому ЦБ просит граждан внимательнее относится к подобным звонкам и помнить, что главная задача мошенников выманить деньги, а не отдать их.

Ранее Эдгард Запашный сообщил о факте мошенничества. Неизвестный, представившись другом директора Большого Московского государственного цирка, прислал ему сообщение с просьбой одолжить некую сумму, который Запашный незамедлительно отправил. После этого Запашный позвонил другу по старому номеру, чтобы узнать, дошли ли деньги, но оказалось, что он прекрасно живет и не собирался просить денег взаймы. Полиция начала расследование, но отметила, что такие преступления редко раскрываются из-за сложности поисков злоумышленника, который, скорее всего, поменял сразу же номер своего телефона.