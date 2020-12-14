Маткапитал могут разрешить тратить на образование родителей Фото: Татьяна Коркина

Маткапитал в России предложили разрешить тратить на образование родителей. С таким предложением глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру труда Антону Котякову.

Автор обращения отмечает, что за последнюю пятилетку рождаемость в России снизилась на 23,7%.

Многих пар от рождения ребенка останавливает отсутствие материальных возможностей. Согласно исследованию НИУ ВШЭ 66% женщин и 69% мужчин уверены, перед тем, как завести потомство, надо найти высокооплачиваемую работу.

Если Минтруд рассмотрит возможность использования маткапитала на образование родителей, то это поможет стимулировать рождаемость. Мама или папа смогут повысить квалификацию или получить последипломное образование.

- Например, если мама повысит свою квалификацию после рождения ребенка, то она сможет после выхода из декрета найти хорошую работу и увеличить доход семьи, - отметила в беседе с "Известиями" Анна Маркс.

В Госдуме обещают поддержать инициативу.

Ранее эксперт дала советы по оформлению маткапитала на новорожденного ребенка. Эта процедура может быть максимально простой, если правильно подать все документы, пишет ФАН.