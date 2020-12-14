Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Google и Gmail Фото: REUTERS

В понедельник, 14 декабря, по всему миру отмечены сбои в работе Google и Gmail, а также видеохостинга YouTube.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 87 процентов пользователей YouTube жалуются на качество работы сайта, шесть процентов не могут посмотреть видео, а пять процентов вообще не могут зайти на сайт. Предыдущие сбои в работе видеохостинга были отмечены в середине ноября.

Около 75 процентов пользователей Google жалуются на качество работы сайта, проблему с входом испытывают 24 процента. Последний сбой у поисковика был отмечен также, как и YouTube, 12 ноября.

Наибольшее количество сбоев в работе YouTube стали отмечать жители России, Евросоюза, Великобритании, Турции, Японии, Малайзии, США, Бразилии. Проблем с Google затронули больше всего жителей Евросоюза, России, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, США. С Gmail – Евросоюз, Великобритания, США, ЮАР, Индия, Япония, Малайзия, Австралия.