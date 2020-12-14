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Коронавирус Covid-19

Вакцины от коронавируса доставили во все регионы России

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о доставке препарата в рамках масштабной вакцинации
Ася КУЗНЕЦОВА
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Партии вакцин от коронавируса "Спутник V" поступили во все российские субъекты

Партии вакцин от коронавируса "Спутник V" поступили во все российские субъекты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партии первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для масштабной вакцинации поступили во все субъекты России, сообщил министр министр здравоохранения России Михаил Мурашко на социальном онлайн-форуме "Единой России".

Напомним, как писал сайт KP.ru 11 декабря, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" поставлена во все российские регионы, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа. Мантуров тогда уточнил, что в Магаданскую область вакцина поступит в воскресенье, 13 декабря, а на Чукотку в понедельник, 14 декабря.