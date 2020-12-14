В Госдуме оценили новые правила оформления больничного

В Госдуме прокомментировали новые правила выдачи больничного Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новые правила оформления больничного в Госдуме назвали правильными. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин оценил нововведение, вступившее в силу с 14 декабря.

«Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны — избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране», — цитирует парламентария RT.

Напомним, с понедельника, 14 декабря в России вступают в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь пациенты могут вместе с бумажным листком нетрудоспособности получить также электронный документ.

Кроме того, при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформлять больничный и вовсе можно будет дистанционно с помощью телемедицинских консультаций, передает Пятый канал.

Ранее Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных. Согласно инициативе, начисления будут происходить напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), передает Москва 24.