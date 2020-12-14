В Кремле не обсуждают введение жесткого карантина на новогодние праздники

Новому году быть! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о введении в России жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию не рассматривается. Ранее СМИ сообщали, что власти обсуждают возможность введения ограничений на новогодние каникулы по примеру Запада.

«Это не так», - сказал в беседе с журналистами агентства РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отметим, что жесткие ограничительные меры введут во многих европейских странах. Так, канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 14 декабря сообщила, что с 16 декабря по 10 января будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных и других магазинов, реализующих товары первой необходимости.

Пока неофициально – кабмин Нидерландов до 19 января подготовит практически полный локдаун. Будут закрыты школы, магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости торговые точки, музеи, театры и кинотеатры. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК), меры вступят в силу в полночь с 14 на 15 декабря.

В Швейцарии это пока на стадии обсуждения, но директор больницы Цюриха Грегор Цюнд уже призвал местные власти ввести в стране строгие национальные меры из-за распространения коронавируса – закрыть учебные и развлекательные заведения, а также непродовольственные магазины.