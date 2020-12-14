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Политика

Видео российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» впервые опубликовали

Ракета вживую была представлена в одной из аудиторий академии Ракетных войск стратегического назначения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Видео российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» впервые опубликовали

Видео российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» впервые опубликовали

Внешний вид российского ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» впервые продемонстрировали на видео.

«Ракета вживую была представлена в одной из аудиторий академии Ракетных войск стратегического назначения как образец для изучения. Там она находится по соседству с ещё несколькими другими, но существенно выделяется на их фоне», - передаёт телеканал «Звезда».

Напомним, впервые об «Авангарде» рассказал российский лидер Владимир Путин два года назад в ходе своего послании Федеральному собранию. Накануне вице-премьер России Юрий Борисов сообщил главе государства, что разработка ракетного комплекса, а также боевого лазера «Пересвет» и гиперзвуковой ракеты «Кинжал», идет по плану. Кроме того, он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс приспособился к условиям пандемии и работает без серьезных изменений в графике производства.

Как писал сайт kp.ru, американский эксперт назвал российский «Авангард» серьезным вызовом для США, и отметил, что эта ракета «способна перемещаться со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука», а благодаря маневренности предсказать траекторию ее полета «почти невозможно».

Армия и безопасность