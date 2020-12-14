Экономист объяснила, будет ли нефть стоить 80 долларов за баррель Фото: REUTERS

Аналитики прогнозируют, что цены на нефть в 2021 году будут колебаться в пределах 50-55 долларов за баррель. Возможен ли рост «черного золота» до 80 долларов, ответила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Специалист подчеркивает, что в следующем году ожидаются многие важные события: массовая вакцинация населения от коронавируса, снижение влияния пандемии на мировую экономику, восстановление спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

Скорее всего, цены на сырье будут расти. В пользу этого прогноза говорит тот факт, что Китай становится мировым лидером по объемам переработки сырой нефти и производства нефтепродуктов. Спрос будет расти, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную.

- Россию и Китай связывает нефтепровод «ВСТО-2», что удешевляет поставки. Есть основание полагать, что объем закупок будет увеличиваться, - отмечает в беседе с ФАН Мильчакова.

Но есть для нефтяного рынка и свои риски. Из-за сокращения спроса на путешествия и авиаперевозки будет снижаться потребление керосина. Недавно тревожный прогноз рынку дал Билл Гейтс, он отметил, что рынок не будет таким как прежде.

- Количество командировок в следующем году сократится более, чем на половину. 30% офисных сотрудников останется на удаленной работе. Все эти факторы будут влиять на цену, она вряд ли в ближайшее время поднимется до 70-80 долларов за баррель. Мы прогнозируем коридор цен в 2021 году в 40-60 долларов, - заключила

«Количество командировок в мире сократится более чем наполовину по сравнению с докризисным 2019 годом, а 30% всех офисных работников мира перейдет на удаленную работу. Соответственно, цены на нефть быстро не вернутся на уровень в 70–80 долларов за баррель. Мы прогнозируем коридор цен на нефть Brent в 2021 году в 40–60 долларов за баррель», — заключила Наталья Мильчакова.

Что касается цен до конца года, до конца года можно ожидать снижения котировок на новостях об ограничениях в период новогодних праздников, говорят специалисты. Также свою лепту внесет увеличение добычи в рамках альянса ОПЕК++. пишет газета "Известия".