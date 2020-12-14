YouTube прокомментировал сбои в работе видеохостинга Фото: REUTERS

В понедельник, 14 декабря, отмечены масштабные сбои в работе YouTube. Компания сообщила, что ей известно о возникших проблемах и пообещала разобраться в произошедшем

«Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает об этом и изучает случившиеся», - говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня, 14декабря, по всему миру были отмечены сбои в работе в работе YouTube, Google и Gmail. Большинство пользователей видеохостинга, 87 процентов, жаловались на качество работы сайта, шесть процентов заявляли о проблемах с просмотром видео, пять процентов вообще не могли зайти на сайт. Наибольшее количество сбоев стали отмечать жители Евросоюза, Великобритании, России, Турции, Японии, Малайзии, а также США и Бразилии.

Предыдущие проблемы в работе были отмечены в 12 ноября, когда за один день произошло два масштабных сбоя