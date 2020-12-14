Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от коронавируса

Лукашенко высказался о производстве собственной вакцины от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если ученым Белоруссии удастся представить «серьезные» наработки по вакцине от коронавируса, страна, возможно, займется выпуском собственной вакцины. Такие предложения уже поступили из Витебска и Национальной академии наук республики. Об этом сообщил глава страны Александр Лукашенко.

Он уточнил, что Минск также будет производить российскую вакцину, и Москва готова предоставить все необходимое для этого. Власти страны хотят закупить российский препарат для вакцинации граждан из групп риска.

«Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска... Нам неплохо было бы наладить производство», — сказал глава государства.

"Дело даже не в продаже готового препарата на зарубежные рынки, будет хорошо просто обеспечить всю страну собственной вакциной", подчеркнул Лукашенко, добавив, что «биотехнологии — это большая перспектива».

17 декабря президент обсудит этот вопрос с заинтересованными сторонами.

1 октября 2020 года Белоруссия начала вакцинировать добровольцев в рамках исследования российского препарата «Спутник V». Около сотни жителей страны бесплатно приняли участие в вакцинации. В 2021 году Минск планирует поставить прививку двум миллионам граждан.

Летом этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса – «Спутник V». Глава центра имени Гамалеи, который занимался разработкой препарата, Александр Гинцбург раскрыл срок его действия – вакцина предположительно будет защищать от вируса примерно на протяжении двух лет. А вот вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев, сказал он, отметив, эти данные еще предстоит экспериментально проверить.

Лукашенко объяснил, почему верит в российскую вакцину от коронавируса. Он напомнил, что семья президента РФ испытала препарат на себе.