Умер Жерар Улье, бывший главный тренер сборной Франции и "Ливерпуля"

Жерар Улье долгое время работал во французских командах — в различные годы он тренировал «Лион», «Ланс», ПСЖ и другие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главный тренер сборной Франции и английского футбольного клуба "Ливерпуль" Жерар Улье умер в возрасте 73 лет, сообщило издание L’equipe.

Жерара Улье в воскресенье, 13 декабря, выписали из больницы после перенесённой три недели назад операции на аорте. Он давно страдал заболеваниями сердца. 13 октября 2001 года Улье, который тогда тренировал команду "Ливерпуль", госпитализировали перед матчем, и обнаружили расслоение аорты. С того момента он оставался под наблюдением врачей.

Через десять лет, в апреле 2011-го года, тренировавший тогда команду Англии "Астон Вилла", был снова госпитализирован с сердечным приступом. Он не смог оправиться от него и вернуться к работе тренера.

После ухода с должности тренера Жерар Улье четыре года занимал должность спортивного директора клуба "Нью-Йорк Ред Буллз", а в 2016 перешёл на пост советника президента футбольного клуба "Лион".