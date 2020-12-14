"Роскосмос" не исключил военный характер лунной программы США "Артемида"

США могут использовать лунную программу «Артемида» для военных целей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замгендиректора корпорации Роскосмос сообщил, что в компании не исключают, что в рамках лунной программы США «Артемида» Вашингтон с партнерами могут «реализовать на Луне военные программы».

«Принципы этих соглашений прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного права. В частности, в соглашениях отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности», - сказал заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

В госкорпорации опасаются, что американцы в рамках "Соглашения Артемиды" займутся милитаризацией космоса в случае необходимости, пишет РИА "Новости".

В Совфеде в свою очередь заявили, что Россия должна активнее развивать свои космические программы, задействовать имеющийся потенциал. По мнению главы оборонного комитета ведомства, экс-руководителя ВКС Виктора Бондарева, США пытаются доминировать в космосе.

«Надо конкретно говорить о том, что мы должны делать. То, что мы констатируем эти факты, они так и останутся фактами. Вот, вы прекрасно сказали, что нужно привлечь промышленность. За чей счет ужин? Это очень серьезный вопрос», - обратился Бондарев к сенаторам.

Он предложил обязать ответственные ведомства и законодателей к каждому совещанию по вопросу космоса готовить план действий и отчитываться о выполнении предыдущих. Также Бондарев напомнил, что Россия одна на этом пути, потому что у Китая свои национальные интересы, а США уже создали свою коалицию.

NASA ранее предложило своим партнерам включиться в "Соглашение Артемиды", которое предполагает освоение Луны и дальнего космоса. Вашингтон заявил, что предложенные принципы базируются на Договоре о космосе 1967 года. Там также отметили, что Россия была в числе приглашенных. Сейчас к документу присоединились около 10 партнеров.