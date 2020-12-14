Суд Британских Виргинских островов арестовал акции украинской компании по иску ВЭБ Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд Британских Виргинских островов по иску ВЭБ.РФ арестовал акции, принадлежащие украинской судоходной компании Fishing Company S.A.

Компанией управляет Государственное рыболовное агентство Украины, в собственности которой находятся несколько судов, ведущих рыбный промысел в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее дело рассматривал Стокгольмский арбитраж, который 10 апреля вынес два решения также в пользу ВЭБа. Киев обязали возместить ВЭБу расходы, связанные с арбитражным разбирательством вокруг экспроприации украинской «дочки» ВЭБа – «Проминвестбанка»

В ВЭБе заявляют, что Украина может потерять весь свой рыболовный флот в Юго-Восточной Азии и Западной Африке, который пустят с молотка для погашения долга перед российской корпорацией.

ВЭБ.РФ намерен добиваться в международных судах продолжения арестов украинского имущества по всему миру пока Киев не возместит все расходы, связанные с продажей «Проминвестбанка».

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов», - приводит ТАСС заявление представителей ВАБа

«Проминвестбанк» был продан компании «Фортифай» примерно за 715 миллионов рублей в марте 2020 года, после чего представители ВЭБ заявили о намерении компенсировать потери от продажи за счет активов страны на территории иностранных юрисдикций.