Эксперт спрогнозировал изменение курса доллара в начале 2021 года Фото: REUTERS

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов спрогнозировал, как будет меняться курс иностранных валют в начале 2021 года.

Аналитик прогнозирует, что драйверы, которые обеспечивают рост российской валюты, почти исчерпали себя. Это приведет к тому, что доллар будет стоить примерно 75-76 рублей. Стоит отметить, что в начале 2020 года американская валюта стоила около 60 рублей.

- Чтобы доллар так серьезно ослабел, у российского рубля должна быть мощная поддержка в виде дорогой нефти. В начале текущего года баррель сырья продавали за 64-66 долларов, что давало основание рублю хорошую поддержку и, как следствие, цена на доллар была в районе 62-64 рублей, - отметил эксперт.

За 2020 год мы видели серьезное снижение стоимости нефти и ее постепенный рост. Последнее увеличение напрямую связано со стартом вакцинации от коронавируса.

Пока предпосылок к возвращению стоимости нефти нет, так как потребление не вышло на докризисный уровень. Но, скорее всего, с расширением масштабов вакцинации потребление будет постепенно расти. А вслед за ним и цена на «черное золото», пишет газета «Известия».

- Скорее всего, доллар будет торговаться в пределах 71-73 рублей в краткосрочном периоде. Первое полугодие рубль будет укрепляться, - заключил Тузов.