Владимир Путин Фото: REUTERS

В понедельник, 14 декабря, президент России Владимир Путин утвердил новый порядок рассмотрения ходатайств о помиловании. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, в частности, состав комиссии по вопросам помилования на территории российских регионов обновляется на одну треть один раз в пять лет, как было ранее.

Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, в понедельник, 14 декабря.

Напомним, ранее глава государства допустил исключение из механизма помилования необходимое условие в виде признания вины осужденным.

«Помилование подразумевает, что человек осужден, иначе как миловать, признает он вину или не признает? Да, действительно, практика, я просто сейчас не помню, но, по-моему, в законе это есть», - отметил он на встрече с членами Совета по правам человека.