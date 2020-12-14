Лидером партии ЛДПР избрали Жириновского

Владимир Жириновский переизбран лидером партии ЛДПР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Либерально-демократическая партия России вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского, возглавляющего партию 30 лет.

Делегаты очередного итогового съезда единогласно проголосовали за переизбрание Жириновского, как и сам лидер партии.

Журналистам Владимир Жириновский заявил, что по чьему-то мнению, может, и "надо, чтобы были альтернативы", отметив, что члены партии "уже 30 лет изучают друг друга каждый день в ходе нашей работы".

- Здесь без выбора: я один за себя, - добавил лидер партии ЛДПР.

По решению, принятому на съезде партии, в высший совет партии войдут также заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, члены Совета федерации Иван Абрамов и Елена Афанасьева, депутаты Государственной думы Алексей Диденко, Александр Шерин, Антон Морозов, Борис Пайкин, Василий Власов, Никита Березин, Максим Зайцев, Сергей Каргинов, Сергей Натаров и Ярослав Нилов.

В Центральную контрольно-ревизионную комиссию войдут депутаты Александр Курдюмов, Андрей Андрейченко, Андрей Свинцов, Дмитрий Пьяных и Елена Строкова.