Гастроэнтеролог назвала традиционные новогодние блюда, которые вредны для организма Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная назвала традиционные блюда новогоднего стола, которые могут нанести сильный вред здоровью.

Мало кто задумывается, что салаты с большим количеством майонеза, являются тяжелыми, организм с ними справляется с трудом.

На новогоднем столе оказывается не только традиционный оливье, заправленный майонезом, но и салаты с сыром, орехами, что тоже «сложно для переваривания».

- Жареная курочка тоже относится к категории тяжелых продуктов, а вот если ее запечь в духовке с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, -заявила Бережная.

Врач посоветовала приготовить легкие травяные салаты с минимальным количеством заправки, подать к столу нежирные сладости и фрукты.

- пусть будет легкий поздний ужин. А вот салаты, утку и другие привычные блюда лучше приготовить 1 января. Это будет более полезно и безопасно. Надо понимать, что от одного бутерброда ничего не будет, а вот еда после 12 ночи при минимальных движениях приводит к перегрузке, - отметила специалист в беседе с RT.