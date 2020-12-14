Эффективность вакцины «Спутник V» в заключительной точке испытаний оценили в 91,4%

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» оценили в 91,4% Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на заключительном этапе исследований составила 91,4 процента. При этом эффективность препарата против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100 процентов. Такие данные приведены в сообщении РФПИ.

«На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в различных странах», - говорится в заявлении на странице производителя вакцины в Twitter.

На заключительной контрольной точке испытания приняли участия 22,7 тысячи добровольцев. За время исследования заболели 78, из них 16 получили вакцину. Отмечается, что тяжелых случаев среди получивших вакцину не было.

Напомним, ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V». По его словам, она может защитить от коронавирусной инфекции в течение двух лет, однако отметил, что это необходимо проверить.