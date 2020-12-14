Гинцбург выразил надежду, что большая часть россиян привьется от коронавируса в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полагаем, что в следующем году привить от коронавирусной инфекции удастся большую часть населения России. Такое заявление сделал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», - сказал глава Центра.

По его словам, вакцинация позволит существенно снизить масштабы пандемии коронавирусной инфекции и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к COVID-19 у значительной части населения Росси.

Слова Гинцбурга приводятся сообщении РФПИ. Как писал сайт kp.ru, в этом сообщении также говорилось и о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса. Эффективность вакцины «Спутник V» на заключительном этапе исследований составила 91,4 процента. Ранее глава Гамалеи также заявлял, что препарат будет защитить от коронавирусной инфекции в течение двух лет, однако отметил, что это необходимо проверить.