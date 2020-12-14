Невеста с COVID-19 попала в день свадьбы в больницу и через пять дней умерла

Невеста попала в день свадьбы в больницу с COVID и через 5 дней умерла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевшая коронавирусом невеста оказалась в день свадьбы в больнице и скончалась через пять дней.

29-летняя Стефани Линн Смит и ее 31-летний жених Джейми Бассет назначили торжественную церемонию на 13 ноября. Однако эти планы неожиданно разрушил коронавирус.

3 ноября Стефани заболела, правда, на тот момент она не заметила никаких признаков COVID-19. Через четыре дня Стефани перестала чувствовать некоторые вкусы. Но и это симптом она списала на опоясывающий герпес, которым уже страдала ранее, пишет NBC News.

Лекарства не помогали, и состояние Стефани продолжало ухудшаться. Тогда девушку отвезли в больницу, где у нее диагностировали COVID-19 и пневмонию. Через некоторое время ее выписали и отправили домой. Врачи прописали Стефани принимать витамины, отдыхать и контролировать уровень кислорода в крови.

Однако уже 10 ноября состояние девушки вновь ухудшилось. Она проспала весь и практически ничего не ела. На следующий день у нее сильно упал уровень сахара в крови, и Стефани вновь доставили в больницу. Изначально ее состояние не вызывала больших опасений у докторов. Но с каждым днем ситуация только ухудшалась.

- Сегодня должна была состояться наша свадьба. Вместо этого Стефани лежит в больнице, и ей пытаются повысить уровень кислорода в крови. Я не видел ее уже два дня. Это ужасно, и я никому не пожелаю такого, - написал ее жених 13 ноября.

Через несколько дней, 17 числа, состояние девушки уже стало критическим. Ее срочно перевели в отделение интенсивной терапии. Но, несмотря на все усилия врачей, на следующий день девушка все же скончалась.